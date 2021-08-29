Первая церковь на территории современного Донецка была возведена в 1793 году

Недалеко от места, где располагался самый первый храм на территории современного Донецка, возведена новая церковь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1869 год – официально год основания Донецка. Именно тогда российским императором Александром II был утвержден договор о строительстве Новороссийским обществом металлургического завода в донецких степях. Однако задолго до появления здесь британского промышленника Джона Хьюза, который считается основателем Донецка, на территории нынешнего города уже были поселения. Самое старое – Александровка – располагалось на Щегловке – на границе современных Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки.

Древнейшее запорожское займище

Это поселение было самым крупным центром общественной жизни в нашей местности в конце 18 века. Именно в Александровке был возведен первый православный храм на территории будущего Донецка – церковь во имя русского святого, преподобного Александра Свирского.

Упоминание об основании православной церкви в слободе Александровке есть в исследовании Феодосия Макарьевского «Материалы для историко–статистического описания Екатеринославской епархии». В историческом документе говорится, что урочище Александровка — это древнейшее запорожское займище, которое около 1779 года досталась в ранговую дачу поручику Евдокиму Степановичу Шидловскому. Сечевики–запорожцы помогли ему основать слободу и снабдили жителей самыми необходимыми для жизни вещами.

Общий вид первого православного храма на территории Донецка (точная дата фото неизвестна). Фото: Архив краеведа

Открыли первую церковно–приходскую школу

Спустя четырнадцать лет – в 1793 году – был построен деревянный храм, который в следующем году был освящен бахмутским протоиереем Петром Расевским. Возведенной церкви служили священник, дьякон и пономарь. В 1861 году, за несколько лет до приезда в эти края Джона Юза, при церкви была открыта и первая церковно–приходская школа.

– Из сохранившихся в Государственном архиве формулярных ведомостей православных церквей Бахмутского уезда известно, что несколько лет безупречно учительствовал в этой школе штатный священник храма Павел Матвеевич Цветков, – рассказывает «Комсомолке» журналист–краевед Анатолий Жаров. – Он был сыном священника. После окончания в 1844 году курса богословия в Тульской духовной семинарии с 1845 года начал службу в Екатеринославской епархии. Сначала служил в Николаевской церкви казенного села Селидовки, затем в 1846 году был переведен в Петропавловскую церковь села Солнцевки, в которой потом крестили всемирно известного композитора Сергея Прокофьева. 13 июня 1856 года этот священник начал свою службу в Александро–Свирской церкви в Александровке.

По архивным документа известно, что священнослужитель пользовался непререкаемым авторитетом у прихожан, а также был на хорошем счету у епархиального начальства.

– В 1858 году он был награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте, а через год – бронзовой медалью на Андреевской ленте в память «минувшей Севастопольской войны». 30 сентября 1869 года ему было выдано свидетельство, которое позволяло быть законоучителем в Александровском народном училище, – рассказывает Анатолий Жаров.

Сдавала землю в аренду семейству Юзов

Краевед немало потрудился, чтобы найти информацию о том, как выглядела первая церковь на наших землях?

– Информацию об этом удалось найти в Справочных книгах Екатеринославской епархии. Там говорится, что средняя часть церкви была деревянная, а дополнительный алтарь с престолом — каменные, престол один – во имя преподобного Александра Свирского. Прихожан церкви насчитывалось 828 мужчин и 791 женщина, – рассказывает Анатолий. – При храме существовала церковно–приходская школа в селе Алексеевке. Священнослужители получали казенное жалование — 105 рублей 28 копеек. Церковной земли пахотной насчитывалось 92 десятины, а неудобной — почти 42 десятины (ее сдавали в аренду семейству Юзов). В Справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год указано, что храм стал каменным.

Особо чтимой святыней в Александро–Свирской церкви была Казанская икона Божией Матери.

Во время Революции 1917 года поблизости шли бои между красными и белыми. О судьбе самой церкви в это время – ничего неизвестно.

В 1925 году в церкви Александра Свирского проходили богослужения. Разрешение на это было получено от властей. Богослужение можно было совершать с 6 часов утра до 8 часов вечера. На Рождество, Крещение и Пасху – с 9 утра до полуночи. И только в Страстную субботу — всю ночь.

– Подписывая Устав религиозной общины, прихожане обязались не допускать политических собраний во вред Советской власти и ее представителей, раздачи или продажи книг, брошюр, листовок и посланий, направленных против Советской власти, произносить проповеди и речи, враждебные Советской власти. В случае невыполнения таких обязанностей люди знали, что подвергнутся уголовной ответственности по всей строгости революционных законов, – рассказывает краевед.

Возведен новый храм

Жительница поселка Ольга показывала Анатолию фотографии разрушенного храма из семейного архива. Вероятнее всего, фото еще дореволюционное или начала 20–х годов прошлого века. Также довоенная фотография церкви сохранилась в семье Марии Малпаях.

– Из уст в уста жители передают то ли легенду, то ли быль, что во время разрушения колокольни в середине 30–х годов прошлого века упал и разбился насмерть местный водовоз, – говорит краевед. – После закрытия храма там якобы одно время был склад зерна. После войны уцелела только часть храма. Эти стены и фундамент взорвали в период между 1955 и 1957 годом.

Сейчас на месте церкви – пустырь с уцелевшими после взрыва остатками кирпичной кладки храма и кирпичами его фундамента. Сохранились дома священника и диакона. В одном из них раньше размещалась русская школа.

Недалеко от места, где была расположена церковь, по Партизанскому проспекту, возведен новый храм Всех святых новомучеников российских.

Справка

Самым старым населенным пунктом, вошедшим в состав Донецка, является село Александровка, которое находилось на территории нынешнего Киевского района около Партизанского проспекта. Год основания села – 1779.

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