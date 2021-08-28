В Донецке основан музей легендарного путешественника Леонида Микулы

Леонид Микула начал строить музей своих путешествий Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

28 августа сбылась мечта одного из самых известных наших путешественников - заложен первый камень к открытию музея.

Известный в туристических кругах путешественник из Донецка Леонид Микула побывал не только во многих уголках бывшего СССР, но и в Европе. С каждого своего путешествия Леонид Митрофанович обязательно привозит сувениры, подарки. За полвека собрал большую коллекцию экспонатов. Они будут выставлены в музее в Донецке, первый камень в его основание уже положен.

Музей странствующего человека не может быть просто зданием

Макет будущего музея очень необычный. Здание в форме усеченного конуса, внутри три выставочных зала, а на самом верху – помещение для донецкого клуба путешественников.

Микула путешествовал в одиночку, водил в опасные походы группы энтузиастов и опытных туристов. Его коллеги с машиностроительного завода и хлопчатобумажного комбината тоже приобщились к странствиям.

- Ребята пообещали помочь построить музей, если в нем будет и клуб, - рассказывает Микула.

Строительный материал путешественники выбрали необычный – выброшенная людьми стеклотара. Это модная тенденция в Европе – превращать обычный мусор в предмет искусства.

На первом этаже, спроектированном из бутылок из-под шампанского, будет техническая экспозиция. Леонид Микула – еще и изобретатель. Сам разработал и сделал для своих путешествий не одно средство передвижения.

- Признаю путешествия исключительно с использованием собственной силы человека и сил природы, - говорит Леонид Митрофанович. - В центре зала разместятся веломобиль, вертоплав, двухметровые ходули и не только.

Здесь же по кругу будет выставка керамических кружек.

- Собрал почти 400 кружек из России, Японии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции, Норвегии, Дании, Финляндии. Самая маленькая, с наперсток, из Берлина, а самая большая на два литра – из Кунгурской пещеры на Урале.

На втором этаже раскинется экспозиция привезенных отовсюду подарков.

- Много сувениров привез из самой северной точки России - мыса Челюскина, куда путешествовал велосипедом, - вспоминает путешественник. – Их подарили не только местные жители, но и российские пограничники. Они мне присвоили звание почетного пограничника и даже выдали удостоверение с медалью.

На третьем этаже будут картины маслом и фото с путешествий. Микула увлекается

В музее посетители увидят необычные экспонаты Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

живописью и фотографией.

Ветры путешествий повеют в донецком клубе

Изюминка здания – верхняя комната импровизированной пирамиды. На последнем этаже музея поставят большой стол. Клуб путешественников будет освещать люстра «Роза ветров», которую Микула смастерил сам и каждый несколько секунд она издает уникальный звук. Так веет ветер в скалах Урала или торосах Антарктики.

- Как стали путешественником, - спросил корреспондент «Комсомолки» у Леонида.

- Когда мне было четыре года, мама отвезла в Андреевку Донецкой области к тете, а сама уехала жить в Донецк. Помню, выбежал за село, и предо мною открылась земная поверхность. Вдали не было мамы, поэтому вернулся. Но чувство дороги отложилось в душе.

В первый раз пошел в поход после 9 класса. На летних каникулах учитель географии Золий Иосифович устроил для учащихся настоящее путешествие на Кураховскую ТЭС. Ночевали в палатках, а днем совершали пешие переходы на 10-12 километров. На Кураховском водохранилище, куда дошли за неделю, набрались сил.

В 1969 году организовал путешествие с пятнадцатью коллегами-заводчанами по реке Днестр. В прошлом году мы отметили пятидесятилетие первого совместного похода. Тогда добрались до Днестра в поселке Сороки Винницкой области, где построили три парусно-весельных плота. Сплавились по реке 450 километров до Беелгород-Днестроовского. А оттуда на катере отправились в Одессу, где сели на поезд до Донецка.

- Случались в походах казусы?

- В 1979 году с известным российским путешественником Евгением Смургисом на весельной лодке «Мах-4» совершил путешествие по Енисею и Ангаре против течения. В общей сложности преодолели больше полтора тысяч километров!

Где-то на второй половине маршрута встретили рыбачащих с лодки дедушку и бабушку. Бабушка, узнав, что мы гребем на лодке с Игарки против течения, выразила понимающий восторг. А дед, как бы про себя, проговорил: «Сила есть - ума не надо…»

- Как отважились путешествовать в одиночку?

- Первый одиночный поход посвятил своему отцу, которого никогда не видел. В 1985 году в честь 40-летия Победы и в память о погибшем на фронте отце преодолел расстояние от крайней южной до крайней северной точки бывшего СССР (от горы Кушка до мыса Челюскин). По Якутии, Чукотке, Камчатке на велосипеде - 4600 километров, а дальше по Енисею на велокатамаране - больше 1200 километров. Я нес в капсуле южную землю пограничникам Севера.

Несмотря на то, что было лето, по Енисею шла шуга (мелкий рыхлый лед. – Авт.). На мыс Челюскин меня вертолетом забросили военные. Служившим там ребятам я и вручил капсулу, а с северного мыса привез земли в Донецк.

- Какое путешествие было самым необычным?

- На ходулях прошел Европу от украинского Чопа до нулевого меридиана Гринвича, который символически проходит через французский городок Виллер-сюр-Мер на берегу Атлантики. За 50 дней преодолел 2200 километров! Посмотрел Венгрию, Австрию, Германию, Францию. Третье тысячелетие встретил на ходулях на нулевом меридиане.

А уже в следующем году отправился в велокруиз по Италии и Греции. Всего проехал 1500 километров. На юге Италии поднялся на действующий вулкан Везувий, а в Греции покорил самую высокую гору Олимп. Оба восхождения осуществил на двухметровых ходулях, преодолев на них 120 километров.

Сейчас возраст берет свое, но у каждого путешественника есть мечта. Моя – покорить Южный полюс на велоаппарате собственной конструкции. Пока есть мечта, жив человек.

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