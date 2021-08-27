Денис Пушилин: «Будущее Донбасса немыслимо без донецкого угля»

Глава ДНР вручил государственные награды передовикам шахт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Накануне празднования Дня шахтера в Донецке наградили лучших горняков. Торжественная церемония состоялась в столичном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко.

Праздничное мероприятие прошло в столичном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Присутствовал на мероприятии и Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Обращаясь к присутствующим, Денис Пушилин отметил, что война и блокада больно ударили по главной отрасли Донбасса. Но, несмотря ни на что, она выстояла.

- Спускаясь под землю во время обстрелов, горняки подвергались постоянному риску из-за аварийного обесточивания шахт, а сами горные выработки были под угрозой затопления, - вспоминает лидер ДНР. - Но несмотря на трудные времена, отрасль развивается. Сегодня мы продолжаем осваивать все новые и новые пласты.

Глава Республики подчеркнул - будущее Донбасса немыслимо без донецкого угля - и вручил государственные награды 5 передовикам шахт. Медалью «За трудовую доблесть» были отмечены 6 горняков, а благодарность властей объявлена 3 представителям угледобывающей промышленности.

Свои поздравления выразил со сцены и министр угля и энергетики Руслан Дубовский. Он отметил труд шахтеров благодарностями Правительства и ведомственными наградами. А переходящее знамя угольщиков вручил главному инженеру шахты «Комсомолец Донбасса» Сергею Чайке.

Свои поздравления адресовал шахтерам министр угля и энергетики Республики Руслан Дубовский Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Не забыли в этот день также о тех, кто спас не одну шахтерскую жизнь - горноспасателях. В актовом зале Департамента государственной военизированной горноспасательной службы МЧС 15 представителей этой профессии наградили знаками отличия «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть», а ряд других работников - наградами Минугля.

В этот день в Донецке чествовали и горноспасателей - именно от их профессионализма часто зависит жизнь попавших в беду горняков. Фото: МЧС ДНР

- Уже более ста лет горноспасательные подразделения обеспечивают безопасность на угледобывающих предприятиях, а их труд пользуется заслуженным уважением у жителей Донбасса. Благодаря вам спасены сотни человеческих жизней. Я уверен, что, опираясь на опыт своих предшественников, вы будете успешно решать поставленные перед вами задачи, - отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Дмитрий Костямин.

Напомним, только с начала этого года горноспасатели ДНР ликвидировали 12 аварий и оказали экстренную помощь 46 горнякам.

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