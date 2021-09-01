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Общество1 сентября 2021 14:42

На торжественных линейках в школах ДНР прозвучал гимн России

Также в начале мероприятия были подняты государственные флаги ДНР и России
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Торжественная линейка прошла в 502 школах ДНР

Торжественная линейка прошла в 502 школах ДНР

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во всех образовательных учреждениях ДНР сегодня прошла торжественная линейка, которая обозначают начало нового учебного года для школьников. Примечательно, что в этом году мероприятие прошло под гимн Российской Федерации. Об этом сообщают на официальном сайте Республики.

— Торжественная линейка во всех образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики началась с подъема государственных флагов ДНР и России, а также исполнения государственных гимнов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня первый звонок прозвучал в 502 школах ДНР. В этом году за парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи – первоклассники 2014 – 2015 года рождения. После торжественной линейки они отправились на свой первый урок. Он был посвящен Году русской культуры.

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