Подарит дончанам силовое и реслинг-шоу: В Донецке в парке кованых фигур выступит рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Дмитрий Халаджи

На счету Дмитрия Халаджи более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столице Республики 18 сентября пройдет традиционный, уже двадцать третий, фестиваль кузнечного мастерства. Организаторы готовят обширную программу. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Фестиваль начнется в 10.00 с презентации новой скульптуры. Ее посвятили 20-летию создания парка, в это же время зрителей ждет выступление конно-спортивного клуба.

В 11.00 гостей поприветствуют байкеры из мотосообщества «Дороги Памяти Донбасс». В двенадцать часов пройдет Кузнечный свадебный обряд. В 13.15 покажут свои выступления воспитанники военно-исторических клубов «Триумф» и «Портал».

На протяжении всего дня – мастер-классы от кузнецов. Ожидаются выставки изделий ручной работы и меда. Будет работать полевая кухня, на которой приготовят кузнечную братчину и шурпу от Бабая.

Праздник посетит знаменитый уроженец Донбасса, богатырь с мировым именем, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса - Дмитрий Халаджи. В 14.00 он представит силовое и реслинг-шоу.

Выступления силача всегда производят фурор. Ведь он - настоящая легенда. Он прославился и как спортсмен–тяжелоатлет и как актер. Всего на счету Халаджи больше 60 рекордов. Он поднимал всадников вместе с лошадьми и грузовые автомобили, на его груди молотами разбивали четыре бетонных плиты, при этом силач лежал на гвоздях. Поднимал левой рукой гири общим весом 122 килограмма. Забивал рукой гвозди в доску диаметром 40 миллиметров. Удерживал четыре гири весом 128 килограмм, поднимал трубу весом свыше тонны. Одной рукой вздымал вверх 8 человек. Гнул монтировки и ломы. Поднимал ногами автомобиль почти четыре тонны весом. Его переезжали легковые авто, грузовики и трактор.

Силач поднял на плечах 750 килограммового верблюда. Фото: архив Дмитрия Халаджи

В Донбассе Дмитрия Халаджи по-настоящему любят. Богатырь отклонил множество заграничных предложений и контрактов. Он отказался переезжать с родной земли.

- Мог бы уехать. Но родину ведь с собой не увезешь! Это моя родная земля, где я родился, где я рос. В этой земле похоронены мои предки. Эта земля напитала меня силой, которую я имею, – объяснял Дмитрий в интервью «Комсомолке».

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Это настоящая легенда. Он прославился как спортсмен–тяжелоатлет и как актер. Силач, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов. А еще Халаджи не бросил борющийся Донбасс в тяжелые военные годы и с успехом выступал в донецком цирке «Космос» и ставил новые рекорды (подробнее)