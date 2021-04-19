Богатырь нашего времени: Самые необычные рекорды силача Дмитрия Халаджи, поднявшего 152-килограммовый камень мизинцем

Халаджи родился 19 апреля 1979 года в городе Комсомольске Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это настоящая легенда. Он прославился как спортсмен–тяжелоатлет и как актер. Силач, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов. А еще Халаджи не бросил борющийся Донбасс в тяжелые военные годы и с успехом выступал в донецком цирке «Космос» и ставил новые рекорды.

– Я знаю Диму еще до войны, – говорит дончанка Ольга. – И не видела более доброго, отзывчивого и бескорыстного человека. Звездная болезнь его не то, что не коснулась, она обошла его десятой дорогой. Какая–то паталогическая скромность, наверное, выразились бы скептики. Когда–то даже выяснилось, что у Димы нет фотографий со многих интересных выступлений. «А у меня и фотоаппарата нет!» – рассмеялся тогда богатырь.

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В интервью «Комсомолке» Дмитрий не раз говорил, что не собирается бросать свою родную землю и переезжать отсюда навсегда. Хотя такая возможность у него была. Да и сейчас силач мог бы с легкостью перебраться куда угодно.

- Предложений очень много. Мог бы уехать. Но родину ведь с собой не увезешь! Это моя родная земля, где я родился, где я рос. В этой земле похоронены мои предки. Эта земля напитала меня силой, которую я имею, – говорил Халаджи. – К сожалению, на нашу землю пришла война. Война – это ужас. Не дай Бог кому–то пережить войну. Люди всего лишь в ста километрах от эпицентра событий не понимают, что происходит. А вы приезжайте и поживите на войне. Тогда все вопросы исчезнут сами по себе. Войну нельзя описать. Чтобы понять войну, на ней нужно оказаться.

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Детство, которое могло стать концом жизни

Халаджи родился 19 апреля 1979 года в городе Комсомольске Донецкой области. В четыре года он по неосторожности облился кипятком и жизнь его висела на волоске. Ожог четвертой степени, повреждение 37 процентов кожи – даже для взрослого это страшная ситуация.

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Три года по больницам, семь операций, двенадцать переливаний крови. Именно на больничной койке он научился читать – по книге «Былины». Для него она оказалась пророческой. Легенды о богатырях изменили что–то в страдающем мальчике.

Ему пришлось заново учиться ходить. Окреп, увлекся самбо, дзюдо и рукопашной борьбой. Учился на автослесаря. Стал делать первые успехи в спорте, становился чемпионом Донецкой области и Украины.

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 18 лет начал работать в донецком цирке «Космос» униформистом – рабочим, который обслуживает арену цирка на репетициях и выступлениях. Уже тогда сила в нем играла – по воспоминаниям директора Юрия Кукузенко, силач регулярно ломал инвентарь.

Рекорды и всемирная слава

По–настоящему всемирную славу Дмитрию принесло побитие самого древнего рекорда на Планете – рекорда древнегреческого атлета Бибона, поднявшего одной рукой камень весом в 143.5 кг. Халаджи толкнул 152–килограммовый камень, что зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. По просьбе представителей Книги рекордов, он поднимал его над головой мизинцем!

По просьбе представителей Книги рекордов, он поднимал камень над головой мизинцем! Фото: Архив героя публикации

Всего на счету Халаджи больше 60 рекордов. Он поднимал всадников вместе с лошадьми и грузовые автомобили, на его груди молотами разбивали четыре бетонных плиты, причем силач лежал на гвоздях.

Поднимал левой рукой гири общим весом 122 килограмма. Забивал рукой гвозди в доску диаметром 40 миллиметров (15 гвоздей за минуту прошили ее насквозь).

Удерживал четыре гири весом 128 килограмм, поднимал трубу весом свыше тонны. Одной рукой вздымал вверх 8 человек. Гнул монтировки и ломы. Поднимал ногами автомобиль почти четыре тонны весом. Его переезжали легковые авто, грузовики и трактор.

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов. Архив героя публикации

Писатель и актер

Силовыми рекордами таланты Дмитрия Халаджи не ограничиваются. Он писал рассказы о жизни известных богатырей и получил премию «Золотое перо Руси» в 2010 году.

В 2013 году сыграл в фильме об известном цирковом силаче Иване Фирцаке. Кинолента «Иван Сила» ожила, благодаря игре Халаджи, ведь все силовые трюки он выполнял самостоятельно, без дублеров и монтажа. Ради удачного кадра актера 17 раз подряд переезжал автомобиль весом больше двух тонн. Это один из самых памятных официально незафиксированных рекордов Халаджи. Фильм был презентован в Киеве на Международном кинофестивале «Молодость».

В 2014 и в 2017 годах Халаджи выступал в военном Донецке. Богатырь жонглировал гирями и штангой, рвал цепи, забивал руками гвозди, на арене его переезжал грузовик. В 2018–2020 годах провел ряд схваток с племенными быками весом 600–700 кг. Силач за рога повалил их на землю. Поединки проводил в честь седьмого подвига Геракла и в честь древне–русского летописного богатыря Яна Усморя, которые тоже сражались с быками.

В 2018–2020 годах Дмитрий провел ряд схваток с племенными быками весом 600–700 кг. Архив героя публикации

В 2020 году в зоопарке в Придорожном под Донецком силач поднял на плечах 750 килограммового верблюда и продержал его на себе, читая четверостишье: «Были бури, непогоды, Да младые были годы! В день ненастный, час гнетучий Грудь подымет вздох могучий».

Силач поднял на плечах 750 килограммового верблюда. Фото: Архив героя публикации

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