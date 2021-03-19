Самая известная трактористка Советского Союза - Паша Ангелина: Что погубило прославленную на весь мир колхозницу?

Паша Ангелина. Фото: Архив музея Ангелиной

74 года назад - 19 марта 1947 года - самой известной советской трактористке Паше Ангелиной за получение высокого урожая было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Паша Ангелина родилась в селе Старобешево в 1913 году. В 16 лет она окончила курсы трактористов и стала работать на машинно-тракторной станции. В 1933 году Ангелина организовала и возглавила первую женскую тракторную бригаду и прославилась на весь Союз.

Злые языки называли Ангелину (слева) любовницей Сталина и обвиняли ее в зажиточной жизни. На самом же деле жизнь этого человека была невероятно сложной. Фото: Музей Ангелиной

В 1935 году с кремлёвской трибуны Прасковья Никитична дала обязательство «партии и товарищу Сталину» организовать десять женских тракторных бригад. Уже в 1937 году Ангелину избрали депутатом Верховного Совета. Через год она обратилась к советским женщинам с прославленным потом лозунгом: «Сто тысяч подруг - на трактор!» На этот призыв откликнулось двести тысяч женщин.

Во время войны Паша Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. Работа на полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии семьсот шестьдесят восемь пудов хлеба. Когда Донбасс был освобожден – трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьей, а Прасковья Ангелина осталась руководить своим детищем, в состав которого входили уже мужчины.

Паша Ангелина. Фото: Архив музея Ангелиной

26 февраля 1958 года – Паша Ангелина была награждена второй золотой медалью «Серп и Молот». Чуть больше чем через год - 21 января 1959 года - Прасковья Никитична ушла из жизни в возрасте 46 лет. Цирроз печени - профессиональная болезнь трактористов тех лет. Ведь им с утра до вечера приходилось дышать парами горючего и ртом перекачивать его через шланг.

Была прямая телефонная связь со Сталиным

Удостоверение на право ношения и хранения оружия - револьера Коровина - 15 октября 1937 год. Государственный архив Донецкой Народной Республики

Эвакуационное удостоверение Паши Ангелиной - 8 октября 1941 года. Государственный архив Донецкой Народной Республики

Вот как вспоминала о маме ее дочь Светлана в 2007 году – спустя почти пятьдесят лет после смерти Прасковьи Ангелиной:

«Красавицей маму не назовешь, но природа наделила ее обаянием. Она улыбалась со страниц советских газет и журналов, как настоящая кинозвезда. Кстати, в женском облике с известной скульптуры «Рабочий и колхозница» есть и мамины черты – она ведь дружила с Верой Мухиной.

Мама была очень женственной. Я никогда не видела ее в ночной рубашке, она вставала с постели и сразу одевалась. Халаты не признавала и даже дома носила крепдешиновые платья.

У мамы была прямая телефонная связь со Сталиным. Этой чести были удостоены считанные люди. Но она никогда не звонила Сталину. Мне кажется, принадлежность к высшим кругам тяготила ее. Мама не скрывала того, что ей очень тяжело присутствовать на заседаниях. Она человек другого склада ума...

...Мама очень тяжело работала. Никогда не высыпалась, не питалась нормально. Дважды перенесла болезнь Боткина на ногах. Я приехала из Москвы и заметила, как она похудела. Мамина сестра, которая прошла во время войны фельдшерские курсы, тоже была обеспокоена. Вызвали врачей, и они сказали, что дела плохи и что надо везти маму в Москву.

Донецкие врачи просто испугались ответственности. Мама очень удивилась тому, что мне дали постоянный пропуск в больницу. Для меня сделали исключение, потому что мама была безнадежна больна. Через полгода она умерла. Решение о похоронах в селе Старобешево принимал лично Никита Хрущев.

Мама считала, что самое главное в жизни – это хлеб. Будет хлеб – будет жизнь. После ее смерти мамина бригада еще существовала вплоть до распада Советского Союза. Гагарин перед полетом в космос в одном из интервью как-то сказал: «Я ем хлеб, выращенный Пашей Ангелиной». Хотя мамы тогда уже не было в живых».

Черновик письма Ангелиной - Сталину от 1943 года. Государственный архив Донецкой Народной Республики

Черновик письма Ангелиной - Сталину от 1943 года. Государственный архив Донецкой Народной Республики

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