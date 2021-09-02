День города Луганска 2021: Что будет на праздник

Памятник Клименту Ворошилову – один из символов Луганска, который когда-то назывался Ворошиловградом. Фото: gorod-lugansk.com

В День города Луганска 2021 будет много интересных мероприятий. Сегодня заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова рассказала, что будет во время празднования 226-й годовщины основания города.

Праздничные мероприятия начнутся 4 сентября и завершатся 12 сентября. В частности, 4 сентября пройдет ярмарка. А 9 сентября - конкурс красоты «Мисс Луганск-2021».

Основные мероприятия будут в субботу, 11 сентября. Горожан ждут зоодефиле «Четыре лапы», шоу «Леди на велосипеде», бал молодоженов. А еще концертная программа с участием заслуженного артиста Украины, заслуженного артиста РФ Сергея Куприка, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина и российской певицы Славы. Завершится праздник фейерверком.

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

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