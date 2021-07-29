В ЛНР прибыла партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт»

В ЛНР прибыла новая партия вакцины против коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганскую Народную Республику прибыла новая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

- Партия вакцины «Спутник Лайт» успешно доставлена на территорию Республики. На данный момент завершена её разгрузка на складе государственного унитарного предприятия «Лугмедфарм» и в медучреждениях ряда городов Республики.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что при транспортировке и разгрузке соблюдены все меры предосторожности и температурный режим.

- Начиная с четверга, каждый житель Республики сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. Она коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих, - заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, 28 июля партия вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» прибыла в Донецкую Народную Республику.

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