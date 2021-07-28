В ДНР прибыла новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Медики объясняют, что новый препарат - это облегченная версия российской вакцины «Спутник V» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российская вакцина «Спутник Лайт», прибытие который анонсировали ранее власти ДНР, уже доставлена на территорию Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- После пересчета и распределения новый препарат поступит в лечебные учреждения, где развернуты стационарные пункты вакцинации. Сейчас их в Республике насчитывается 51, - уточнили в ведомстве.

В Минздраве также пояснили, что представляет собой новый поступивший российский препарат от коронавирусной инфекции.

- «Спутник Лайт» - это облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», который уже не требует введения второй дозы препарата и эффективность которого специалисты оценивают в 79,4 процента. Он предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у лиц возрастом от восемнадцати до шестидесяти лет. Действие этого препарата распространяется на все штаммы коронавируса, - объяснили медики.

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