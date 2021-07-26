28 июля в Донецк привезут российскую вакцину «Спутник Лайт»

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 28 июля, в Республику при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» прибывает вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Как и вакцина «Спутник V», она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, но является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента.

Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты, оборудованные на базе учреждений здравоохранения в городах и районах ДНР. К оперативному открытию готов 51 пункт.

- С прибытием в Республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей Республики. В первую очередь это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте Министерства здравоохранения ДНР и в медицинских учреждениях, - отметил Денис Пушилин.

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