Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 июля 2021 года: За время пандемии Covid-19 побороли почти 40 тысяч пациентов

За сутки в Республике у 114 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 46 667 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 24 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 3407 пациентов, выписаны - 39 732 человека, умерли - 3528.

За сутки в ДНР у 114 человек выявили пневмонии.

- Это на 31 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 85. Всего на лечении 1464 пациента с пневмониями, из них 640 - на кислородной поддержке (плюс 35 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта этого года выявлено 2081 пациент, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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