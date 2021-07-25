Военный из Крыма Василий Семенов: «Пошел воевать - у меня обостренное чувство справедливости»

Семенов Василий три года защищал ДНР. Если опять начнутся бои крымчанин вернется Фото: Ольга ЖУКОВА

День Военно-Морского флота к Донецку очень даже относится – многие юноши прошли службу на морях. И с начала войны защищают Родину. «Комсомолка» поздравляет всех наших моряков! Мореманы даже Саур-Могилу защищали! Огромное спасибо и поздравляем!

А вот для Крыма праздник День Военно-Морского флота – основной, но с ним у нас загвоздка. Сначала история и ситуация в Крыму и ЛДНР одинаковые, позже – диаметрально противоположные. Крыму, считай, повезло – не пришлось воевать. Россия – это Россия. И Крыму помогла, и нам до сих пор помогает страна - спасибо огромное. В Крыму никакой войны, а у нас… Крым прекрасно вошел в Россию. Донецк, Луганск – помогали, как могли. Тогда, чтобы большинство вэсэушников не рванули на Крым, у нас шли разговоры: «Надо Крыму помочь! Отвлечем на себя». Так оно и получилось. Выборы в Крыму на «ура» прошли. Мы: «Ну сейчас и у нас!» Увы. Война. Но ежегодно, 11 марта, в Крыму праздник. У нас война. Через интернет два-три-четыре года поздравляли Крым, где о нас ни слова. Некоторые писали из подвалов, например Оксана Л.: «В этом году поздравляем крымчан! В прошлом году не получилось - в подвале сидели, обстрел кошмар был! Сегодня поздравляю!» Таких постов было много. Потом ДНР прекратили поздравления. Зато Крым не очень доволен: Россия - так себе, хотелось бы больше; у Донбасса война, потому что у вас много укропов, не то, что у нас; и потом - можно было за вас повоевать, но непонятно, как к вам Россия относится, вы ж не то, что мы. Донбасс ответил: «Кхм. Ну-ну». Плохого о Крыме ничего не говорят.

Мое отношение к крымчанам изменилось этой зимой. К нам приехали двое крымчан, воевавших за нас. Были ранены, пришлось вернуться домой, в Крым. Эти двое приехали поздравить с Новым годом семьи своих погибших друзей. Собрали приличную сумму, и, считай, Дед Мороз щедрые подарки вручил семьям погибших мужей, отцов, сыновей, братьев.

Тогда впервые по-другому посмотрела на крымчан: им досталась райская победа, счастье, помощь - живи не хочу! А поехали помочь Донбассу.

В этом году на 11 марта пригласили в Крым. Отношение к крымчанам все еще, мягко говоря, не положительное. Все так же у нас война, а у них праздник. Двое воевали, да. Но только двое.

- Олька, тут клуб крымчан, воевавших за ДНР, много нас. Приезжай.

Оказалось, да, воевали.

Похвасталась на своей страничке с фотографиями: 11 марта, торжественное празднование, все счастливы! И наших флагов достаточно. Дончане просмотрели - ни тебе лайков, ни коментов. Только два.

Дмитрий М.: «Флажки – это, конечно, классно... »

Игорь К.: «Хорошо махать флагами в сытости и безопасности».

Поздравить крымчан приехали наши земляки на сутки и сразу обратно Фото: Ольга ЖУКОВА

Судите сами. Приезжих защитников ДНР достаточно – это мы знаем. Оказывается, из Крыма тоже есть.

Поговорила с удивительным человеком - коренной крымчанин, служил в Военно-Морском флоте в Крыму и воевал у нас, в ДНР. Семенов Василий Сергеевич, позывной «Вятич». Отслужил в армии - и сразу к нам, помогать. На момент прибытия в ДНР было 28 лет.

Начал воевать в 2016 году, с «Пятнашки», потом служил в батальоне «Чечен» - полк специального назначения. Потом уже в «Первой Славянской» в разведвзводе. Василий пробыл на войне три года.

- Хотел раньше поехать, сразу, но был военнослужащим регулярной армии. Я служил в Севастополе на флоте. Увольнялся долго, целый год. Уволиться из российской армии нелегко. Как получилось - сразу поехал.

- Почему к нам решил?

- Вечный вопрос. Обостренное чувство справедливости. В 2014 году, когда начиналось, был военным и находился в море, в командировке. В кают-компании смотрели новости. Стали Славянск показывать, только все начиналось. Уже тогда знал, что поеду. Но смог, к сожалению, только в 2016 году. Как получилось, так и поехал. Кроме меня много было земляков.

На мероприятии 11 марта в Крыму достаточно много воевавших в ДНР Фото: Ольга ЖУКОВА

- Сразу в бой попали?

- Как положено - и в боях, и на постах, все было. Боевое крещение - авдеевская промзона. В промзоне провел больше времени. Потом южное направление Республики - это Сосновка, Чермалык, Прибрежная, да и все, пожалуй.

- Что тебе больше всего запомнилось?

- Промка. Это было на промке. Нужно было выйти на «ноль» (на «ноль» - ближайшая позиция к боевой. «Ротация приехала «на ноль». С ноля начинаются передвижения - прим. ред.) незаметно, но позиция такая - все простреливалось. Каждый выход на «ноль», даже просто сходить за БК, допустим, всегда опасный, все полностью простреливалось. Ночью вышли - нас, видимо, заметили, начали вести огонь, стреляли, когда шли «на ноль». Все время шел по нам обстрел. Это больше всего запомнилось. Из всего оружия по нам летело отовсюду. Там мы валялись, пережидали. Чуть потише - короткими перебежками передвигались, все-таки дошли на «ноль». Забрали, что нам нужно, и тем же путем возвращались назад под обстрелом. Вот это больше всего запомнилось. Такой момент. Это 2017-й. Промка там не меняется. 2014 год либо 2021 - все то же самое. Потери все те же самые. Те, кто знает, что это, поймут, что у нас промка такая.

На мероприятии 11 марта в Крыму достаточно много воевавших в ДНР Фото: Ольга ЖУКОВА

- Много из Крыма за нас воевали?

- Много было. Я сейчас - заместитель главы регионального отделения добровольцев Донбасса, мы держимся всем коллективом. Нас много. И в ЛНР были, и в ДНР. У нас числится более ста человек. Еще есть люди, которые воевали у нас в Донецке, не состоят в организациях, но тоже воевали.

- Давно вернулся домой?

- В 2019 году. Служил в «Первой Славянской», это корпус, со всеми вытекающими. Был конфликт, ушел сам. Добровольно пришел, добровольно ушел, все просто. Видимо, прошел мой период нахождения там.

- Еще к нам собираешься, может?

- Собираюсь. Однозначно - да. Однополчане часто спрашивают: «Если что - приедешь?» Я отвечаю: «Конечно, приеду». До сих пор есть ребята, которые пооставались, те, кто служит. Те многие, кто на гражданке, если что, готовы назад.

- У тебя остались друзья у нас?

- Конечно, остались! Служат и в корпусе, и в ВВ, всем огромный привет! Многих не могу упомнить, но однозначно Буче привет, Кузе, всему бывшему батальону «Чечен». Из «Пятнашки», кто меня знает. Всем нормальным ребятам из разведки «Первой Славянской». Карп, Щука, Кот, Шиша - он из Питера, был в «Спарте», потом у нас служил. Естественно, Комбату, Чеху, Реднов - по последним новостям, у него неприятности. Просперо и Катя - муж и жена, служили вместе, слышал, у них тоже неприятности. Брага! Я, Щука и Брага - мы были втроем тогда, до «нуля», где стреляют, о чем рассказывал, доходили. Слава богу, все живы до сих пор. Щука и Брага продолжают службу до сих пор. Новоазовску привет! Седово привет! Начальнику рыбного хозяйства Диме хочу привет передать! В общем, всем-всем приветы. Те мои ребята, кто соберется в Крым, я всех зову - пожалуйста, приезжайте, чем можем - поможем.

На мероприятии 11 марта в Крыму достаточно много воевавших в ДНР Фото: Ольга ЖУКОВА

- Ты говорил, что у тебя три города любимых…

- Донецк, Севастополь мой родной, Санкт-Петербург – это три родные мои города. Севастополь - мой родной город. Питер - проходил службу в свое время: был курсантом высшего морского учебного заведения, учился и служил. Донецк - понятно почему. Собирался в гости в Донецк, так не пустили на границе - нет прописки ДНР, из-за коронавируса. Но если как в шестнадцатом начнется - вернусь.

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Как ни крути, а ДНР морская держава. И День ВМФ 2018 в Донецке - тому подтверждение. Не сегодня – завтра Мариуполь освободят, и вот он порт, море наше родное Азовское и праздник военно-морского флота нам совсем не чужд (читать дальше).