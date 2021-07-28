Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла в ДНР: Привитые получат QR-код

Жители Республики после вакцинации получат документ российского образца, где будет отражена информация о получении прививки против COVID-19 с наличием QR-кода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецкой Народной Республики разработали единый электронный реестр вакцинированных лиц. В него будут вноситься сведения о тех, кто получил прививку против коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Информационный ресурс разработан с целью сбора данных о привитых, а также для предоставления гражданам Республики документа российского образца, где будет отражена информация о получении прививки против COVID-19 с наличием QR-кода, - сообщили в здравоохранительном ведомстве государства.

В Минздраве ДНР рассказали, что документ о прохождении вакцинации с QR-кодом можно будет предъявить при необходимости во время выезда за пределы Республики.

- Кроме того, единый электронный реестр привитых позволит контролировать проведение кампании по вакцинации в Республике, - сказали в министерстве.

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла на территорию Республики 28 июля. В Минздраве ДНР рассказали, что после пересчета и распределения вакцина поэтапно будет доставлена в учреждения здравоохранения, на базе которых организован 51 стационарный пункт вакцинации.

Первая партия вакцины в ДНР прибыла 30 января Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чем отличается «Спутник V» от «Спутника Лайт»

От «Спутника V» - «Лайт» отличается тем, что для прохождения вакцинации потребуется только один визит в больницу. Это, по словам представителей Минздрава ДНР, позволит увеличить темпы иммунизации населения.

- «Спутник Лайт» — облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата, эффективность которого оценивается в 79,4%, предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Действие препарата распространяется на все штаммы коронавируса, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Формирование активного иммунитета начнется через неделю после получения прививки и достигнет максимума через четыре недели.

Как будет проходить процедура вакцинации:

• осмотр врачом с измерением температуры;сбор эпидемиологического анамнеза;

• измерение сатурации, ЧСС, АД, аускультация дыхательной и сердечнососудистой системы, осмотр зева;

• заполнение формы осмотра перед вакцинацией от COVID-19, информированного добровольного согласия;

• инъекция препарата;

• получасовое наблюдение за пациентом.

Первая партия вакцины в ДНР прибыла 30 января Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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О том, что в ДНР отправлена новая партия вакцины «Спутник Лайт» стало известно 26 июля.

- С прибытием в Республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей Республики. В первую очередь это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте Министерства здравоохранения ДНР и в медицинских учреждениях, - сказал тогда Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель государства отметил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.

- Благодаря прививочной кампании, работе наших медиков, введенным ограничениям, направленным на сохранение жизни и здоровья жителей, мы избежали тех последствий, которые можем наблюдать в мире. Уверен, каждый житель Республики сегодня понимает, что победить COVID-19 и сдержать его распространение мы можем только путем массовой вакцинации и выработки коллективного иммунитета, - подчеркнул Денис Владимирович.

ВАКЦИНАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛА 1 ФЕВРАЛЯ

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Донецкую Народную Республику прибыла 30 января 2021 года . В Республику доставили несколько тысяч доз. Следующим утром на столичной базе спецмедснабжения ее распределили по пунктам вакцинации. Делать прививки против COVID-19 начали 1 февраля.

Вакцинация от коронавируса в Республике стартовала 1 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В первую очередь возможность вакцинироваться получили медики, работники сферы образования и социальной сферы и сотрудники силовых ведомств.

Напомним, 30 июня, в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиру Путину задали вопрос: когда в ДНР и ЛНР поставят новую партию от коронавируса?

- Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос, дополнительный объем будет поставлен, - сказал Путин.

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