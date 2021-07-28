Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июля 2021 19:02

С 29 июля все жители ЛНР смогут записаться на прививку от коронавируса

Пройти вакцинацию теперь имеет возможность каждый желающий
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медики говорят, что остановить распространение инфекции может только выработка коллективного иммунитета путем вакцинации

Медики говорят, что остановить распространение инфекции может только выработка коллективного иммунитета путем вакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 июля каждый житель Луганской Народной Республики сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса «Sputnik Light», поступления которой здесь ожидают в среду, 28 июля. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Начиная с четверга, каждый житель Республики сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. Она коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих, - подчеркнул он.

Тем временем в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщают, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 4 человека. Таким образом, с начала пандемии это уже 566 случай смерти пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

Всего же в Республике зарегистрировали за все время 6 380 фактов заражения жителей вирусом нового типа.

- Продолжают лечиться 686 пациентов, полностью выздоровели и выписались из больниц 5 128 человек, - уточнили медики.

Читайте также

Главный санитарный врач ЛНР: Учреждения образования готовятся обеспечить учебный процесс в условиях COVID-19

Руководство школ не исключает возможности введения заочного или очно-заочного режима проведения учебного процесса (подробнее)