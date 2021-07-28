С 29 июля все жители ЛНР смогут записаться на прививку от коронавируса

Медики говорят, что остановить распространение инфекции может только выработка коллективного иммунитета путем вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 июля каждый житель Луганской Народной Республики сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса «Sputnik Light», поступления которой здесь ожидают в среду, 28 июля. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Начиная с четверга, каждый житель Республики сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. Она коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих, - подчеркнул он.

Тем временем в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщают, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 4 человека. Таким образом, с начала пандемии это уже 566 случай смерти пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

Всего же в Республике зарегистрировали за все время 6 380 фактов заражения жителей вирусом нового типа.

- Продолжают лечиться 686 пациентов, полностью выздоровели и выписались из больниц 5 128 человек, - уточнили медики.

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