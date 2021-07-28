С 29 июля все жители ЛНР смогут записаться на прививку от коронавируса

Медики говорят, что остановить распространение инфекции может только выработка коллективного иммунитета путем вакцинации
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 29 июля каждый житель Луганской Народной Республики сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса «Sputnik Light», поступления которой здесь ожидают в среду, 28 июля. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Начиная с четверга, каждый житель Республики сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. Она коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих, - подчеркнул он.
Тем временем в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщают, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 4 человека. Таким образом, с начала пандемии это уже 566 случай смерти пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.
Всего же в Республике зарегистрировали за все время 6 380 фактов заражения жителей вирусом нового типа.
- Продолжают лечиться 686 пациентов, полностью выздоровели и выписались из больниц 5 128 человек, - уточнили медики.
Читайте также
Главный санитарный врач ЛНР: Учреждения образования готовятся обеспечить учебный процесс в условиях COVID-19
Руководство школ не исключает возможности введения заочного или очно-заочного режима проведения учебного процесса (подробнее)