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Общество28 июля 2021 9:38

В ДНР станет больше продовольственных ярмарок по низким ценам

Приобрести товары там значительно дешевле, чем при покупке через посредников
Ирина ДМИТРИЕВА
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Теперь местные производители смогут продавать свои товары покупателям без наценок - напрямую

Теперь местные производители смогут продавать свои товары покупателям без наценок - напрямую

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одной из мер, способных помочь снизить цены на отечественную сельхозпродукцию, является прямой выход местных производителей на рынок, в том числе посредством ярмарок. Такое мнение озвучил во время совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Количество ярмарок необходимо увеличивать, особенно в некоторых городах. Это касается Горловки, Снежного, Кировского - там их недостаточно. Думаю, что востребованность в них гораздо выше, - подчеркнул руководитель государства.

Денис Пушилин также отметил, что таким образом жители смогут приобретать товары без участия посредников, а значит, по более низкой цене. В качестве примера глава Республики привел стоимость куриных яиц.

- При цене в торговых сетях до 100 рублей за десяток на ярмарке они продаются по 62-65 рублей, - сказал он.

Напомним, ранее Денис Пушилин поручил правительству проработать вопрос снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. А еще поставил задачу по максимуму загрузить мощности ДНР для выпуска сельхозтехники.

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