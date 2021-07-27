Пушилин поставил задачу максимально загрузить мощности ДНР для выпуска сельхозтехники

У сельхозпроизводителей недостаточно информации о том, что могут производить местные предприятия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин поставил задачу максимально загрузить мощности предприятий ДНР для выпуска сельскохозяйственной техники для закрытия потребности внутреннего рынка. Об этом лидер государства заявил на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса.

— У наших сельхозпроизводителей недостаточно информации о том, что мы можем производить на самом деле. Это исторически сложилось, но сейчас мы этого позволить себе не можем. Давайте задействовать все наши производственные мощности для закрытия потребностей внутри Республики. Кооперацию мы ставим во главе угла, это наш приоритет, — отметил Денис Пушилин.

В свою очередь министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак подчеркнул, что до 15 сентября ведомство готово предоставить отчет о производительных возможностях местных промышленны предприятий. В том числе будет составлен список сельхозтехники, которую можно будет выпускать с перспективой на 2022 год.

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