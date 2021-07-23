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Общество23 июля 2021 22:10

Почему в ДНР подорожали хлеб и хлебобулочные изделия

Один из самых крупных представителей пекарского бизнеса прокомментировал «Комсомолке» факторы, вызвавшие подорожание
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Теперь дончане покупают хлеб на несколько рублей дороже

Теперь дончане покупают хлеб на несколько рублей дороже

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В двадцатых числах июля в Республике цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 15 процентов. Один из самых крупных представителей пекарского бизнеса - ООО «Мир хлеба» - прокомментировал «Комсомолке» факторы, повлиявшие на повышение цен.

УПАКОВКА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВПОЛОВИНУ

- К подорожанию привело повышение цен на дополнительное сырье (подсолнечное масло, маргарин, смеси, сахар и другие ингредиенты) для производства хлебобулочных изделий. На некоторые позиции рост цен составил больше 50 процентов. Кроме того, за первое полугодие 2021 года рост стоимости упаковочных материалов составил до 54 процентов, в то время как наблюдается тенденция роста объема продаж упакованной продукции, что особенно актуально на фоне соблюдения правил безопасности при COVID-19, - сообщили в компании «Мир хлеба».

Во-вторых, перед предприятием стоит острая необходимость увеличения заработной платы сотрудникам. На сегодняшний день его штат не укомплектован, насчитывается больше 130 вакансий, за счет миграции квалифицированных сотрудников в Российскую Федерацию.

- Проблема усугубляется увеличением стоимости потребительской корзины в Республике, ростом тарифов на коммунальные выплаты, повышением заработных плат в бюджетной сфере и ростом пенсионных выплат. Для сохранения штатных сотрудников и привлечения новых предприятие увеличивает заработную плату на 20 процентов с 1 августа, - рассказали в компании.

МНОГОЕ СЫРЬЕ И ЗАПЧАСТИ ПРИВОЗЯТ ИЗ РОССИИ

Помимо этого, больше чем на 10 процентов выросли цены на бензин, дизтопливо и другие горюче-смазочные материалы; было введено обязательное страхование транспорта, что увеличило расходы предприятия на доставку продукции и транспортно-заготовительные расходы на сырье, материалы и прочие товары.

Каждый день хлебобулочные изделия «Урожай» доставляют во все районы и города Республики, при этом задействуют больше 130 автомобилей. А все сырье (кроме муки), упаковочные материалы, запчасти предприятие вынуждено импортировать из России.

- В целом в таких условиях еще пару месяцев назад были все предпосылки для повышения цен на 15-20 процентов, особенно в сравнении с ценами на аналогичные хлебобулочные изделия в Российской Федерации. Однако мы проводили неоднократные совещания, у нас есть понимание социальной политики и ответственности перед жителями Республики, поэтому только в конце июля было принято такое непростое для всех решение, - подчеркнули на предприятии.

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