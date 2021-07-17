В седьмую годовщину крушения малазийского «Боинга» жители Донбасса потребовали от мирового сообщества объективного расследования

Жителям Республики как никому другому близка и понятна боль родственников жертв катастрофы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

17 июля в селе Грабово на востоке ДНР, где ровно семь лет назад потерпел крушение малазийский «Боинг 777», собралось около тысячи местных жителей – очевидцев той страшной трагедии. В руках у людей портреты погибших пассажиров лайнера.

В НЕБО ВЫПУСТИЛИ БЕЛЫЕ ШАРЫ

Возле памятного камня участники митинга-реквиема держали флаги десяти стран, граждане которых находились на борту самолета. К мемориалу жители положили живые цветы и детские игрушки. В память о жертвах трагедии они выпустили в небо белые шары.

Отсюда буквально в 30 метрах упал фрагмент фюзеляжа «Боинга» и сразу же воспламенился. В поле кругом были трупы, фрагменты крыльев, шасси и другие обломки самолета.

Жителям Республики как никому другому близка и понятна боль родственников жертв катастрофы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жительница Шахтерска Елена Василенко хорошо помнит этот день. 17 июля она была на работе в школе искусств.

- Собиралась уже домой, как услышала два громких взрыва, - рассказывает Елена Николаевна. – Тогда шли бои на «Саур-Могиле». Потом на остановке на трассе в районе поста ГАИ увидела клубы черного дыма со стороны Тореза. А уже вечером из новостей узнала, что потерпел крушение малазийский «Боинг».

Не сразу, спустя какое-то время муж сестры Елены Василенко - горняк шахты «Шахтерская-Глубокая» рассказал, что с товарищами помогал собирать останки погибших пассажиров самолета. Трупы находили в окрестностях трех сел – Грабово, Рассыпное и Петропавловка.

«БУК» БЫЛ У УКРАИНЫ

Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы. Фото:denis-pushilin.ru

Сразу после крушения «Боинга» казалось, что причины трагедии быстро расследуют.

- В поселках, где находили погибших и обломки, проходила череда следственных мероприятий, было немало различных доказательств, - вспоминает Елена Николаевна. – Проводились эксперименты по отстрелу всевозможных боеприпасов. Следы на поверхности фрагментов «Боинга» в форме «бабочки» указывают на то, что пассажирский лайнер был сбит именно из «Бука».

Сейчас крушение малазийского лайнера расследует международная объединенная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины без участия России. До сих пор не озвучены результаты расшифровки «черных ящиков». Согласно же промежуточным итогам иностранных следователей, самолет был сбит из «Бука» российского производства.

Цветы возложили председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка и руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ответ российская сторона передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и специально рассекреченную документацию по «Буку», бортовой номер которого иностранные следователи случайно «засветили». Россияне проследили путь смертоносной ракеты от места ее изготовления до воинской части в Украине, куда она была поставлена. Этот самый «Бук» отошел украинской армии при распаде СССР.

К тому же в Министерстве обороны РФ сообщили, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы задолго до трагедии.

Летом 2014 года у ополченцев не было вооружений способных дотянуться до высоты полета «Боинга 777». Елена Василенко рассказывает, что этот лайнер хорошо был знаком местным жителям.

- «Боинг» пролетал над нашими огородами в начале пятого вечера каждый день, - Елена Николаевна вспоминает, когда небо над Донбассом было открыто для воздушных судов. - Мое мнение – вина только на Украине. Больше это никому не нужно! Украина осуществила провокацию, чтобы выйти на «Саур-Могилу» и захватить Шахтерск, который открывает двери на Донецк, Горловку и Россию. К счастью, им не удалось нас взять в «кольцо».

Круглый год люди несут к мемориалу живые цветы и детские игрушки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первые победы ополченцев начались в Шахтерске. Этот стратегически важный город они освободили 5 августа 2014 года. «Шахтерской» операцией руководил первый Глава ДНР Александр Захарченко.

США НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ СУДУ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Участники митинга-реквиема почтили память погибших пассажиров «Боинга» минутой молчания.

8 июля 2021 года прошло крайнее заседание суда по делу о сбитом самолете рейса MH17. Согласно сообщению на сайте суда, следующее заседание состоится 6 сентября. Суд пришел к выводу, что не стоит продолжать добиваться дополнительной информации от США. Во время предыдущих заседаний суд заявил, что хотел приобщить к делу спутниковые снимки, но так и не получил их, хотя соответствующие обращения были отправлены. США отказались показывать их широкой публике. В июне 2021 года Сергей Лавров заявил, что Америка утаивает важные факты по делу о крушении MH17.

Круглый год люди несут к мемориалу живые цветы и детские игрушки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава ДНР Денис Пушилин во время митинга-реквиема заявил, что Донбасс ждет правды о трагедии.

- С учетом памяти о том лете 2014-го года, когда таких дат для Донбасса было множество: будь это бомбежки Донбасса, будь это авианалет на Снежное, будь это «Черное воскресенье» Горловки, мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников, погибших в этой чудовищной катастрофе, - сказал Денис Владимирович.

Он добавил, что Республика с первых дней трагедии остается открытой в деле предоставления информации о случившемся, но международное следствие до сих пор не проявило должной активности.

- Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника? - подчеркнул Глава ДНР.

Круглый год люди несут к мемориалу живые цветы и детские игрушки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЕВРОСОЮЗ «НЕ ЗАМЕЧАЕТ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВСУ

Расследование крушения малазийского «Боинга 777» - один из ярких примеров двойных стандартов, когда Украина и Евросоюз закрывают глаза на преступления ВСУ: вопиющие убийства детей, ежедневные обстрелы школ, больниц и детских садов.

- Погибшие граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии и Великобритании - все они стали жертвами необъявленной войны, которую поныне ведет Киев, - рассказывает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. - Увы, прошли годы, но в той же самой Европе так и не озвучили правду об этой трагедии. Антироссийская истерия в Европе закрывает глаза даже на жизни и судьбы своих же граждан. До сих пор Запад, продолжая, так сказать, «плясать на костях» людей, пытается обвинить Россию.

Жители Донбасса требуют не имитации расследования, а реального наказания виновных. 17 июля 2014 года «Боинг» над Донбассом совершал привычный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них - граждане Нидерландов.

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