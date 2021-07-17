На месте крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе прошел мемориальный митинг

В результате крушения "Боинга" погибло 298 человек. Фото:denis-pushilin.ru/

В селе Грабово, на месте крушения малайзийского «Боинга», прошел мемориальный митинг. На нем присутствовал и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Вновь и вновь мы собираемся в эту дату почтить память жертв чудовищной провокации Украины, - говорит руководитель государства. - Мы задаемся вопросом: почему? Почему за семь лет нельзя было установить истинные причины катастрофы? Почему невозможно было закончить следствие? Почему Западу не нужна правда? Почему США всячески мешают расследованию, не предоставляя очень важные свидетельства преступления – спутниковые снимки? Они говорят, что нужно поверить им на слово, нужно довольствоваться их меморандумом с описанием этих снимков. Серьезно? Серьезно, мы должны верить США после Ирака, Ливии, других чудовищных преступлений этой страны?

Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы. Фото:denis-pushilin.ru/

Глава ДНР подчеркнул, что подобных вопросов «почему» на самом деле гораздо больше. При этом Республика с первого дня предоставляет все необходимые материалы.

- Может быть, потому что им этого не нужно? Может, потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника? – задается вопросами Пушилин.

На месте крушения «Боинга» собрались очевидцы ужасной трагедии. Тот день жители села Грабово запомнят навсегда.

- Нам нечего скрывать, нам нужна правда, - заявил Денис Владимирович. - Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда. Погибшим вечная память!

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

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