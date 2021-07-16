Взрыв газопровода в Донецке 16 июля квалифицирован как теракт

Взрыв произошел в Буденновском районе столицы. Фото: ДАН

Сегодня в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что по предварительным результатам расследования можно сделать выводы – совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирования Украины.

- Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности, - говорится в заявлении руководителя Республики. - То есть украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди.

Глава государства призвал Францию, Германию и Россию, которые выступают странами–гарантами Минских соглашений, зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций и другими актами международного права.

- Это государство уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне. Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления. Все имеющие отношение к совершению этих преступлений должны понести ответственность по всей строгости, - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в половину третьего дня Буденовский район Донецка содрогнулся от взрыва, который прогремел вблизи территории завода высоковольтных опор и железнодорожной станции Мушкетово. Очевидцы стали выкладывать в сеть видео масштабного пожара. Позже стало ясно – взрыв произошел на газовой трубе. Пламя достигало нескольких метров, а в эпицентре взрыва образовалась воронка. На место прибыли спасатели и правоохранители. Благодаря слаженной работе возгорание удалось ликвидировать.

В результате взрыва около тысячи абонентов остались без газа.

- Газопровод планируется восстановить в течение суток, — отметил заместитель руководителя районной администрации Олег Ефремов в беседе с Донецким агентством новостей.

Такие действия украинской стороны фиксируют не впервые. 15 января у села Глафировка в Луганской Народной Республике произошел взрыв газопровода. Произошедшее в Республике квалифицировали терактом. Тогда без газа осталось около 13 тысяч абонентов и ряд социально важных объектов. В их числе школы, медучреждения и котельные.