В Буденновском районе Донецка произошел взрыв - предположительно газовой трубы

В Донецке произошел взрыв. Фото: ДАН

В Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 14.30 в Буденновском районе под Мушкетовским мостом произошел взрыв - предположительно газовой трубы, - сообщил мэр.

После взрыва началось возгорание. Пламя достигает нескольких метров.

Отмечается, что на месте работают спецслужбы. Территория оцеплена сотрудниками полиции. Движение перекрыто.

- В начале третьего услышала резкий хлопок, а через некоторое время в окно увидела дым, - пишет жительница столицы Светлана. - МЧС приехали на место достаточно быстро.

Информация о пострадавших не поступала.

Официальной информации о причинах произошедшего на данный момент не поступало.