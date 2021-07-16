В Буденновском районе Донецка произошел взрыв - предположительно газовой трубы

В Донецке произошел взрыв. Фото: ДАН
В Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- В 14.30 в Буденновском районе под Мушкетовским мостом произошел взрыв - предположительно газовой трубы, - сообщил мэр.
После взрыва началось возгорание. Пламя достигает нескольких метров.
Отмечается, что на месте работают спецслужбы. Территория оцеплена сотрудниками полиции. Движение перекрыто.
- В начале третьего услышала резкий хлопок, а через некоторое время в окно увидела дым, - пишет жительница столицы Светлана. - МЧС приехали на место достаточно быстро.
Информация о пострадавших не поступала.
Официальной информации о причинах произошедшего на данный момент не поступало.