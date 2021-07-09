В ЛНР подешевели овощи
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В июле в Луганской Народной Республике подешевели овощи. Об этом говорится в опубликованном Государственным комитетом статистики ЛНР сравнительном мониторинге цен.
Так, например, по данным Госкомстата, стоимость картофеля снизилась на 24,7 процента, с 45 рублей до 34.
Капусты – на 8,6 процента с 27 рублей до 25.
Моркови – на 7,3процента, со 110 рублей до 102.
Лука – на 6,4процента, с 30 рублей до 28. Цена свеклы снизилась 98 рублей до 77.
Однако не обошлось и без подорожаний - мясо птицы, сметана, сливочное и подсолнечное масло, творог и яблоки увеличились в цене.
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