Почему в ДНР подорожала курятина

Денис Пушилин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, с чем связан рост цен на мясо птицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Население Республики беспокоят цены на продукты. Особенно стоимость курятины. В конце февраля в Республике было принято решение заморозить цены на бройлерную мясопродукцию до 1 мая. Цены не поднимались, однако по истечению этого срока они стремительно начали расти. В интервью «Комсомольской правде» Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, с чем это связано и стоит ли людям надеяться на их снижение?

– Мы действительно были вынуждены заморозить цены, но продолжать столь грубо вмешиваться со стороны государства в данное направление непозволительно. И с учетом тех тенденций, которые мы видим на рынке, нам пришлось эти ограничения снять, - заявил Глава ДНР. - Откровенно говоря, предприятия уходили в убыток. С чем связан рост цен – мы понимаем. Цена растет не только в Донецкой Народной Республике. Она растет в России и не только. Основная причина – это импортные компоненты комбикормов, на которые резко выросла стоимость, и она продолжает расти. Соответственно, дорожает комбикорм, а он в себестоимости курицы составляют порядка 60–70 процентов. Поэтому мы видим, что цена на курицу продолжает расти.

Руководитель Республики добавил, что есть в этом вопросе и есть какая–то спекулятивная составляющая со стороны предпринимателей, то она не столь значительна.

- Профильные ведомства занимаются этим вопросом. Цены стараются контролировать, чтобы соблюдались предельно допустимые надбавки. Но, увы, это та общемировая тенденция, на которую мы не в силах повлиять своим участием, - отметил лидер Республики. - Мы держим руку на пульсе. Будем смотреть, что можно еще сделать. Но пока рычагов влияния на эту ситуацию крайне мало. Если ограничить рост цен искусственно, то предприятия сначала уйдут в убыток, а потом будут вынуждены закрыться. Это все, чего можно достичь такими необдуманными шагами. Поэтому сейчас рассматриваются другие варианты.

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