Глава ДНР: Овощи и фрукты в крупных торговых сетях должны быть еще дешевле

Денис Пушилин поручил торговым сетям работать напрямую с производителями. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин для снижения цен на сельхозпродукцию поручил профильным министрам проработать ее реализацию без участия посредников. Это он поручил сегодня, 20 июля, на выездном совещании в Амвросиевском районе, которое прошло на полях предприятия «Прогресс».

В мероприятии участвовали министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, министр промышленности и торговли Владимир Рущак, министр доходов и сборов Евгений Лавренов, врио министра труда и социальной политики Владислав Морозов, а также представители местных властей.

По мнению производителей, цена продукции для потребителя увеличивается в разы за счет наценок посредников. К примеру, выращенную капусту аграрии отдают фактически за бесценок - 5-6 рублей за кило, на прилавках ее цена возрастает до 30 и более рублей.

Денис Пушилин поручил Минпромторгу проработать прямое взаимодействие крупных торговых розничных сетей и производителей - без участия посредников. Это снизит стоимость товаров для населения.

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