Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Украина умышленно заводит работу гуманитарной группы в тупик

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Фото: сайт Омбудсмена

Украинская сторона заводит работу гуманитарной группы в тупик.

- Складывается впечатление, что киевским переговорщикам поставлена задача не договариваться, а, наоборот, затягивать переговорный процесс по всем направлениям. И их поведение в ходе сегодняшнего заседания группы – очередное тому доказательство, - по итогам встречи сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Республика вновь не получила никакой информации о процессуальной «очистке» 50 лиц, переданных ДНР в 2019 и 2020 годах. Уже два года Киев уклоняется от выполнения процессуальных обязательств, продолжая уголовное преследование фактически освобожденных граждан. Из-за этого участники гуманитарной группы до сих пор не могут приступить к обсуждению следующих этапов обмена.

Также по вине украинской стороны не удается добиться подвижек в вопросе создания единого механизма поиска лиц, пропавших без вести. Украина блокирует рассмотрение вопроса передачи идентифицированных останков.

Следующее заседание группы состоится 24 августа.

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