Житель Горловки Роман Аникин: «С тех пор, как врачи прогнозировали мне одну неделю жизни, прошло уже 25 лет»

Несмотря ни на что, Роман не теряет присутствия духа и не жалуется на судьбу. Может поэтому у него столько друзей в родном городе? Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Горловчанину Роману Аникину 43 года, больше 20 лет из них он прикован к кровати, а на улице не был уже восемь лет. Вот такая печальная математика. Его комната напоминает келью, а ковер и край окна – это все, что он видит каждый день.

«Мать меня вытащила с того света»

Фотографии над ковром говорят о том, что не всегда Роман был прикован к постели. До 1996 года это был здоровый, симпатичный парень.

- В 19 лет я неудачно нырнул на одном из горловских ставков. Всплыл затылком. Почти бесчувственного друзья меня вытащили на берег, - вспоминает Роман. - Не понимая, что случилось со мной, они пытались ставить меня на ноги, а затем потащили сами в машину и привезли в больницу. Врачи, когда увидели, как меня везли, только ахнули, сказав, что эта транспортировка доломала меня окончательно.

25 лет Роман прикован к постели Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Врачи сказали матери готовиться, мол, больше недели ее сын не протянет, а она не поверила и начала бороться.

- А я и правда был не жилец. В первые же дни у меня отказало одно легкое, случился микроинфаркт, а еще началось кишечное кровотечение. Температура держалась выше 40. Но мать не сдавалась, добывала все новые и новые препараты, - признается Роман. - А потом, когда состояние мое стабилизировалось, положили меня на вытяжку. Выдержать эту пытку тоже она мне помогла. На ночь родственникам не разрешалось оставаться в палате, а она пряталась под кроватью, чтобы ни на мгновение меня не покидать.

В больнице парень провел ровно год. А выписали его оттуда инвалидом первой группы.

Пенсия – чуть больше шести тысяч

Конечно, Роману положен соцработник. Он и приходит пару раз в неделю, чтобы подмести, узнать, в чем есть необходимость и спешить к другим таким же беспомощным, как Роман. А помощь парню нужна куда более масштабная, ведь ни повернуться, ни самостоятельно покушать, ни поправить ту же простынь, чтобы не было пролежней, он не в состоянии.

- Раньше вся забота обо мне была на плечах бабушки и мамы. Но они покинули этот мир друг за другом, - рассказывает Роман. – Затем меня опекал мой знакомый, семь месяцев мы жили душа в душу, но у него оказались проблемы с законом, и я снова остался один. Знакомые порекомендовали горловчанку – одинокую маму с ребенком, для которой нелишней будет подработка, тем более живет она недалеко от меня. В интернат я не хочу, тут все же родные стены, где все приспособлено под меня.

Пенсия у Романа чуть больше шести тысяч, почти всю ее он отдает за уход, гуманитарной помощи не получает. Хотя на Пасху соцработник принесла ему – шоколадку, кофе, банку тушенки, какао и пакет с пряниками. А еще раз в полгода Роман получает 3 тысячи от Красного Креста. Вот и все доходы.

Телефон - подарок друзей - помогает Роману держать связь с этим миром Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Война сплотила горловчан

И, наверное, было бы совсем невыносимо, но в судьбе Романа принимают участие горловчане, судьбы которых сплотила война. Все они стали для парня настоящей семьей, а многие и сейчас приходят его проведать.

- Мы в 2014 вели в интернете сводки из обстреливаемой Горловки. У меня тогда еще был кнопочный телефон, нажимал языком кнопки и вот так писал сообщения. Это уж потом ребята мне на день рождения сенсорный телефон подарили, и я легко нажимаю на экран суставом пальца. А сколько людей тогда ждали нашей информации! Самыми страшными были пять минут до перемирия в 2014 году. Дом мой ходуном ходил. Хорошо, друзья прибежали накануне, перенесли меня на матрац в коридор, чтобы стекла балкона, если вылетят от взрывной волны, не порезали меня, - все это парень рассказывает с улыбкой. – Еще я никогда не забуду, какой был голод в 2014 году. Ни я не получал пособия, ни мама и бабушка – пенсии. Украина прекратила выплаты, выехать же мы были не в состоянии. Каких-то накоплений у нас никогда не было, и мы реально умирали с голода. Электричества не было, соседи разъехались, мать готовила пищу из скудных запасов на костре во дворе. И вот только тогда я написал в интернете о нашей ситуации, переборов свой стыд и понимая, что я отвечаю за двух беспомощных женщин – маму и бабушку. И горловчане тут же пришли нам на помощь. Запомнилась бабушка, которая принесла нам суп в баночке. А вообще мы тогда и выжили только благодаря людям.

«Комсомолка» совместно с волонтерами передала Роману 20 тысяч на медикаменты и оплату услуг сиделки. Но понятно, что этой нашей помощи хватит ненадолго. Когда-то неравнодушные люди в 2014 году не дали семье Романа умереть с голода, так и сейчас мы просим подставить плечо парню и посильно помочь ему.

Карта Сбербанка РФ 5336 6902 4382 4531 (карта принадлежит волонтеру Елене Потаповой)

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