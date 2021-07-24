Армия Украины обстреляла из минометов пригород Донецка

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Днем, 24 июля, вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов по селу Яковлевка, которое находится к северу от столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Со стороны населенного пункта Авдеевка в 12.55 был открыт огонь из минометов калибром 82-миллиметра, - сообщили в СЦКК.

Отмечается, что киевские силовики выпустили по Яковлевке три боеприпаса.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия пять раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь ВСУ попали населенные пункты на донецком и мариупольском направлениях.

Тем временем в министерстве иностранных дел Республики заявили, что с начала года от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок. Еще 10 человек, в том числе ребенок, были ранены

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