МИД ДНР: С начала года от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: штаб ООС

С начала года наблюдается постоянный рост числа нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- С 1 января от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок 2016 года рождения, еще 10, в том числе ребенок 2008 года рождения, были ранены, - заявили в МИД ДНР.

За этот период в результате обстрелов со стороны киевских силовиков повреждены 149 жилых домов, четыре – разрушены полностью, также 28 объектов гражданской инфраструктуры, среди них школы, детские сады, объекты газо-, водо- и электроснабжения.

- Выражаем надежду, что после паузы в заседаниях, на очной встрече украинская сторона найдет силы проявить политическую волю для достижения прогресса и снижения эскалации, - сказали в министерстве.

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