Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 июля 2021 13:07

МИД ДНР: С начала года от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок

Еще 10 человек, в том числе ребенок, были ранены
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: штаб ООС

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: штаб ООС

С начала года наблюдается постоянный рост числа нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- С 1 января от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок 2016 года рождения, еще 10, в том числе ребенок 2008 года рождения, были ранены, - заявили в МИД ДНР.

За этот период в результате обстрелов со стороны киевских силовиков повреждены 149 жилых домов, четыре – разрушены полностью, также 28 объектов гражданской инфраструктуры, среди них школы, детские сады, объекты газо-, водо- и электроснабжения.

- Выражаем надежду, что после паузы в заседаниях, на очной встрече украинская сторона найдет силы проявить политическую волю для достижения прогресса и снижения эскалации, - сказали в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Статья Владимира Путина явно взволновала Зеленского»: В ЛНР отреагировали на интервью президента Украины

Депутат Луганской Народной Республики выступила с заявлением (подробнее)