Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским журналистам пытался ответить на статью президента Российской Федерации Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Однако эта попытка закончилась для гаранта конституции незалежной провалом. С таким мнением выступила депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Анна Мосина.

- Статья Владимира Путина явно взволновала Зеленского. В целом интервью украинского президента – это полный провал политика Зеленского и попытка ответить на статью президента РФ. Но Зеленский забыл, что Америка далеко, а Россия – рядом и с ней придется считаться, - говорит она. - Господин Зеленский всеми этими тезисами напоминает неверного мужа, который натворил дел, обидел свою семью, напридумывал сказочки и стал сам же им верить. Еще подозвал друзей, чтобы они подтвердили правоту этого лгуна во всех смыслах.

Анна Мосина считает, что украинский президент пытается убедить читателя в том, что американцы поддерживают Украину. Однако, по словам депутата ЛНР, не понятно, кого из американцев Зеленский имеет в виду, потому что простому налогоплательщику Джо совершенно не безразлично, куда уходят его деньги.

- Кроме того, американская элита этому налогоплательщику рассказывает, что необходимо поддерживать мощь и создает образ врага в лице Российской Федерации, - сказала Мосина. - Сама по себе не интересна Украина, ни ее политики, ни, тем более, президент Зеленский. Вот земли украинские – интересны. Убрать конкурента аграрного, промышленного – интересно. И никакими заявлениями о большой любви американцев к Украине Зеленский не сможет убедить ни один здравомыслящий народ.

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