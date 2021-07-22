«От предупреждений к активным действиям»: Глава ДНР прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Глава ДНР отметил, что в ЕСПЧ помимо российской жалобы на Украину находятся еще тысячи обращений от пострадавших жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жалоба Российской Федерации в Европейский суд по правам человека против Украины стала закономерным результатом недоговороспособности Украины. Россия пыталась наладить отношения с властями соседнего государства. Однако положительных результатов эта стратегия не принесла. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что «Россия перешла к активным действиям».

— Это только начало демонстрации того, какие последствия, прежде всего правовые, ждут Украину за ее действия. Обращение в ЕСПЧ уже нанесло ощутимые репутационные удары по Украине на мировой арене, — отметил Глава Республики.

Денис Пушилин заметил, что у России достаточно доказательств преступлений Украины. В том числе, которые касались бы преступлений украинского режима против мирных жителей Донбасса. Действия украинской армии идут вразрез со всеми общепринятыми в мировом сообществе конвенциями. В первую очередь это касается Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

— Мы можем долго перечислять зафиксированные преступления украинских военных: кровавое воскресенье в Горловке, авиаудар по мирно спящему Снежному, обстрелы школ Донецка, в которых гибли наши дети. Все эти преступления Украины требуют оценки мирового сообщества, суда и наказания, — добавил Пушилин.

В ЕСПЧ уже находятся несколько тысяч жалоб на Украину от пострадавших жителей ДНР. В Республике надеются, что обращение России будет рассмотрено беспристрастно.

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