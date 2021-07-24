ВСУ обстреляли пригород Донецка и село Сосновское на юге ДНР

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР и ЛНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 52 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали донецкое и мариупольское направления.

0 Украинские формирования вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - В зоне обстрелов оказались район «Вольво-центра», окрестности села Веселое и поселка Старомихайловка на донецком направлении, села Сосновкое – на мариупольском.

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