В Париже показали документальный фильм о войне в Донбассе

Фильм содержит свидетельства, подтверждающие преступные действия Киева Фото: Павел ХАНАРИН

Французский режиссер и журналист Анн-Лор Боннель представила в Париже премьеру документального фильма «Донбасс», где рассказала о событиях, происходящих в регионе после развязывания Украиной гражданской войны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- В 2015 году госпожа Боннель отправилась в Донбасс и стала очевидцем кровопролитного конфликта, страшные кадры которого показала в своем авторском фильме. Режиссер собрала свидетельства жителей во время пребывания в Донецкой Народной Республике, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что киноленту представили 22 июля во время Международного фестиваля документального кино о правах человека. Помимо этого, Анн-Лор Боннель показала отснятые ей кадры на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа на тему «Майдан» и его последствия для Донбасса» вначале этого лета.

Напомним, в этот же день впервые в истории Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Обращение касается событий, последовавших за насильственной сменой власти незалежной в 2014 году. Иск уже прокомментировали в Донецкой Народной Республике.

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