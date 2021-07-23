В ДНР отреагировали на иск России против Украины в Европейский суд

Преступные действия украинской власти теперь будет оценивать мировой суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не сможет не учесть нарушений, в которых Россия обвиняет официальный Киев. Такое мнение выразила заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

- Украинские власти, считающие, что можно безнаказанно сбивать самолеты, заживо сжигать людей и убивать мирных жителей Донбасса, давно перешли «красную линию». Иск отображает ту «чумную» картину, в которую превратилась постмайданная Украина, - написала она в своем телеграмм-канале.

Напомним, 22 июля впервые в истории Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Обращение касается событий, последовавших за насильственной сменой власти незалежной в 2014 году.

Официальный Киев призывают к ответу перед всем миром за гибель мирного населения и жестокое обращение с людьми в Донбассе, подавление свободы слова и дискриминацию русскоговорящих жителей, лишение населения юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, блокирование подачи пресной воды для Крыма, нападения на представительства РФ на Украине, крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году из-за незакрытого украинскими властями неба над зоной боевых действий. Киев также обвиняют в том, что он отказывается предоставлять правовую помощь российским следователям.

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