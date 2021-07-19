В Горловке мошенники начали зарабатывать на оформлении СНИЛС

СНИЛС нужен гражданам Донбасса для оформления пенсий и льгот, а также возможности трудоустройства и реализации права на участие в российских выборах Фото: Елена ОДИНЦОВА

В Горловке активизировались мошенники, которые предлагают горожанам быстрое оформление уникального номера индивидуального лицевого счета в РФ (СНИЛС). Конечно, за оказание своих «услуг» они просят немалые деньги. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько.

- На территории города появились объявления, которые содержат информацию об оформлении СНИЛС за финансовое вознаграждение. В связи с этим акцентирую ваше внимание на том, что СНИЛС оформляется на безоплатной основе. Будьте внимательны и не становитесь жертвой мошенников, - предупредил местных жителей мэр.

Напомним, теперь помимо российского паспорта жители ДНР с гражданством РФ могут оформить страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС, который впоследствии понадобится им при назначении или перерасчете пенсии. Кроме того, гражданам помогут зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И все это - без необходимости личного выезда в Россию.

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