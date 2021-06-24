В ДНР упростили доступ к получению российских госуслуг

Теперь зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг в РФ можно, не выезжая за пределы Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей ДНР, получивших российские паспорта, станут доступнее госуслуги Российской Федерации. Теперь оформить необходимые документы они смогут в пределах Республики. Об этом сообщил ее глава Денис Пушилин.

Как отметил руководитель страны, для такой категории людей крайне важно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг в РФ. Но большинство сталкивается с трудностями уже на этапе того, когда для регистрации требуется личный выезд в Россию. Теперь процесс подачи заявлений станет гораздо проще и удобнее - на базе государственных и общественных организаций ДНР жителям с российскими паспортами предоставят помощь в регистрации на ЕПГУ.

- Мы нацелены на то, чтобы граждане РФ, проживающие на территории Республики, могли пользоваться соответствующими госуслугами. В том числе, механизмами поддержки семьи, материнства и детства, оформления различных документов, выплат и льгот, социальной помощи, которые предусмотрены российским законодательством, возможностью участия в выборах и другими, - сказал Денис Пушилин.

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