Жители ДНР смогут получить российский СНИЛС

СНИЛС нужен для взаимодействия с госорганами РФ, в том числе с системой Пенсионного фонда Фото: Елена ОДИНЦОВА

Отныне, помимо российского паспорта, жители ДНР могут оформить страховой номер индивидуального лицевого счета в РФ - СНИЛС. Сделать это можно при подаче документов на российское гражданство в органах миграционной службы Республики. С таким заявлением выступил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Для содействия жителям, имеющим российское гражданство, были разработаны механизмы, которые позволяют упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на едином портале госуслуг. Сейчас возможность подачи такого заявления есть у каждого. Для этого следует лично обратиться в отделение миграционной службы МВД ДНР при подаче документов на получение российского гражданства или же при его наличии подать заявление отдельно, - объяснил руководитель Республики.

Он также добавил, что сделать заявку можно при получении паспорта в Ростовской области либо обратившись в соответствующую службу в России.

Напомним, СНИЛС - это уникальный идентификационный номер, с помощью которого граждане могут взаимодействовать со всеми органами РФ, в том числе с системой Пенсионного фонда.

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