В ДНР продолжается прием заявок от желающих вступить в партию «Единая Россия»

Каждый может выразить поддержку Всероссийской политической партии «Единая Россия». Фото: ОД «Донецкая Республика»
Вчера в парке культуры и отдыха имени Щербакова в Донецке был развернут мобильный пункт для записи жителей ДНР, желающих вступить в ряды Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».
- Чтобы стать сторонником «Единой России», жителям Республики необходимо было иметь при себе фотографии и паспорт гражданина РФ. Если фотографий с собой не было, их можно было сделать прямо на месте, - рассказали активисты организации.
Напомним, первые заявки на вступление в ряды ЕР принимали во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который прошел 15 июля в Донецке. Еще один мобильный пункт развернули на днях в Енакиево.
Для вступления в крупнейшую партию России необходимо, прежде всего, стать ее сторонником и пробыть в этом статусе не менее полугода, быть солидарным с программными целями ЕР и активно содействовать их реализации. На финальном этапе кандидату нужно заручиться рекомендацией от совета сторонников, пройти собеседование и подать заявление о вступлении в партию.
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