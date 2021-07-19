Задержан подозреваемый во взрыве в Буденновском районе Донецка 17 июля

Теперь мужчине грозит тюремный срок (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Злоумышленника, подозреваемого во взрыве в Буденновском районе Донецка 17 июля, задержали по «горячим следам». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Напомним, от взрыва гранаты, разорвавшейся прямо во дворе жилого дома, были травмированы четыре человека. Пострадал и внешний вид многоэтажки. Мужчину, по вине которого предположительно и произошло ЧП, задержали оперативники.

- Действия злоумышленника подпадают под санкции статьи 113 УК ДНР - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - рассказали правоохранители.

Впрочем, жители столицы удивлены такой мягкости закона.

- Средней тяжести?! А если бы кого-то убило? - возмущена дончанка Екатерина. - Да за такое нужно сажать на всю жизнь, чтобы другим неповадно было!

А днем ранее в этом же районе столицы произошел еще один взрыв - с последующим возгоранием газопровода в районе железнодорожной станции «Мушкетово». В Республике квалифицировали данное происшествие, как террористический акт.

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