Взрыв на газопроводе в Донецке 16 июля планировался украинскими спецслужбами объемным

Пламя достигало нескольких метров, а в эпицентре взрыва образовалась воронка. Фото: Скрин из видео Юлии Донецкой

Взрыв на газопроводе в Буденновском районе Донецка 16 июля планировался более объемным, однако по техническим причинам сделать этого агентам украинских спецслужб не удалось. Об этом заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности Республики Михаил Попов.

- Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения, - говорится в заявлении.

Также отметается, что по пока не установленным следствием причинам, подрыв газопровода произошел практически сразу, таким образом нарушив преступные планы украинской стороны.

Михаил Попов рассказал о подробностях происшествия.

- Согласно предварительному заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД ДНР, взрывное устройство приведено в действие минным взрывателем МВ3К «Карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста. В данных погодных условиях задержка указанного взрывателя составляет до 20 минут, - рассказал он.

Взрыв повредил трубу – диаметр отверстия 30 на 30 миллиметров.

- При этом лист железа вдавлен вовнутрь, что свидетельствует о направлении взрыва, - сказал Попов. - Инцидент планировался изначально объемным, но по техническим причинам этого сделать не удалось.

В МГБ ДНР квалифицировали подрыв газовой магистрали как террористический акт – намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также заявили, что начиная с 2016 года зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории Донецкой Народной Республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в Республике.

Напомним, 16 июля в половину третьего дня Будёновский район Донецка содрогнулся от взрыва, прогремевшего вблизи территории завода высоковольтных опор и железнодорожной станции Мушкетово. Очевидцы происшествия стали выкладывать в сеть видео масштабного пожара. Стало ясно – взрыв произошел на газовой трубе. Пламя достигало нескольких метров, а в эпицентре взрыва образовалась воронка. На место прибыли спасатели и правоохранители. Благодаря слаженной работе возгорание удалось ликвидировать.

В результате взрыва около тысячи абонентов остались без газа. Ремонтные бригады сразу же приступили к работе, чтобы вернуть голубое топливо в дома и квартиры.

Вечером того же дня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что по предварительным результатам расследования можно сделать выводы – совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирования Украины.

- Взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности, - говорится в заявлении руководителя Республики. - То есть украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди.

Глава государства призвал Францию, Германию и Россию, которые выступают странами–гарантами Минских соглашений, зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединённых Наций и другими актами международного права.

- Это государство уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне. Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления. Все имеющие отношение к совершению этих преступлений должны понести ответственность по всей строгости, - говорится в заявлении.

Такие действия украинской стороны фиксируют не впервые. 15 января у села Глафировка в Луганской Народной Республике произошёл взрыв газопровода. Произошедшее в Республике квалифицировали терактом. Тогда без газа осталось около 13 тысяч абонентов и ряд социально важных объектов. В их числе школы, медучреждения и котельные.

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