При взрыве в Буденновском районе Донецка 17 июля пострадали четыре человека

В Буденновском районе Донецка произошел взрыв Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

17 июля Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Буденновском районе по улице Андрея Малышко, 32,а произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, - сообщил он.

Градоначальник отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, днем ранее, 16 июля, в Буденновском районе Донецке произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе в районе ж/д станции «Мушкетово». В Республике квалифицировали происшествие как террористический акт.

В МГБ ДНР рассказали о подробностях происшествия, сделав вывод, что взрыв на газопроводе в столице планировался украинскими спецслужбами объемным.

Глава министерства иностранных дел Республики завила, что это вопрос будет поднят в рамках следующего заседания Контактной группы.

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