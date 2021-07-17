ВСУ обстреляли Желобок и Молодежное в ЛНР

ВСУ не прекращают стрелять по республикам Донбасса. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим тишины. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы села Желобок и поселка Молодежное, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что для обстрела территории Республики киевские силовики применяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и крупнокалиберный пулемет.

Тем временем украинские вооруженные формирования, утром 17 июля, выпустили больше 80 боеприпасов, включая 120-миллиметровые мины, по югу Донецкой Народной Республики.

За сутки по ДНР ВСУ выпустили 52 боеприпаса.

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