Украина выпустила по ДНР 52 боеприпаса за прошлые сутки

Жители прифронтовых поселков живут под постоянными обстрелами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина продолжает обстреливать Республики Донбасса. В ход идет тяжелое вооружение. Только за прошлые сутки (период с 3.00 16 июля по 3.00 17 июля) украинские военные выпустили по Донецкой Народной Республике 52 боеприпаса. Об этом говорится в ежедневной сводке представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины, - ред.) составило – 4 раза, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Обстрелам подверглись Мариупольское и Горловское направления. Украинская сторона при обстрелах использовала 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы и гранатометы.

- Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано, - уточняют в СЦКК.

Сегодняшнее утро в Республике также не выдалось тихим. Украина обстреляла юг ДНР, выпустив по направлению поселков 82 боеприпаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утром 17 июля ВСУ обстреляли юг ДНР из тяжелой артиллерии

Применилось вооружение БМП-2 и 120-миллиметровые минометы (подробнее)