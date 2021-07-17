Утром 17 июля ВСУ обстреляли юг ДНР из тяжелой артиллерии

ВСУ продолжают стрельбу по ДНР. Фото: штаб ООС

Утром 17 июля вооруженные формирования Украины открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. Под обстрел попало два населенных пункта. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 05.35 по направлению Старогнатовка – Новоласпа совершено 70 выстрелов из БМП-2. В 05.38 по направлению Водяное – Коминтерново выпущено 12 мин из миномета калибром 120 миллиметров, - сообщили в СЦКК.

В прошедшие сутки обстрелам подвергались горловское и мариупольское направления. В направлении Горловки киевские силовики применили стрелковое оружие, а по югу Республики выпустили 52 боеприпаса из минометов и гранатометов.

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