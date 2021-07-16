Потери ВСУ в результате ответного огня ЛНР - три военнослужащих

ВСУ понесли потери. Фото: штаб ООС

В результате ответного огня из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения – потери вооруженных сил Украины составили три военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По данным штаба «ООС» потери противника составили двое раненых, один - боевое травмирование, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Луганской Народной Республики напомнили, что ответный огонь по позициям украинской армии был открыт в целях защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры.

- За прошедшие сутки ВСУ обстреляли районы сел Желобок и Калиново-Борщеватое, - рассказали в НМ ЛНР.

Тем временем, утром, 16 июля, вооруженные формирования Украины подвергли минометному огню село Ленинское, на юге Донецкой Народной Республики. По населенному пункту выпущено 15 снарядов.

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