Военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе

По позициям ВСУ был открыт ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Луганской Народной Республики открыла ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» допмер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда велись обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры нашей Республики, - заявили в Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли районы сел Желобок и Калиново-Борщеватое.

Тем временем, утром 16 июля киевские силовики подвергли минометному обстрелу село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики.

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