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Политика16 июля 2021 11:37

Утром 16 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР

По населенному пункту украинская армия выпустила 15 снарядов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ не прекращают обстрелов Республики. Фото: штаб ООС

ВСУ не прекращают обстрелов Республики. Фото: штаб ООС

Армия Украины утром 16 июля подвергла минометному обстрелу село Ленинское, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 05.40 со стороны подконтрольного Киеву села Водяное. Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что за сутки киевские силовики обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики на горловском и мариупольском направлениях.

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