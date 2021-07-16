Утром 16 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР

ВСУ не прекращают обстрелов Республики. Фото: штаб ООС

Армия Украины утром 16 июля подвергла минометному обстрелу село Ленинское, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 05.40 со стороны подконтрольного Киеву села Водяное. Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что за сутки киевские силовики обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики на горловском и мариупольском направлениях.

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