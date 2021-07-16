Украинская армия за сутки выпустила 40 боеприпасов по ДНР

ВСУ не прекращают обстрелов Республики. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались поселок шахты имени Гагарина на горловском направлении, села Ленинское и Безыменное на мариупольском, - говорится в сообщении. - Применялись минометы и гранатометы. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 40 единиц.

Кроме этого, в СЦКК заявили, что киевские силовики нарушили запрет инженерных работ на позициях.

- Наблюдатели заметили два взрыва во время инженерных работ ВФУ в поселке Невельское к северо-западу от Донецка, - сказали в СЦКК.

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