В Снежном вспомнили жертв первого авиаудара ВСУ

Жители не забудут преступлений украинских карателей в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Семь лет назад, ровно в 6.30 утра, когда жители Снежного еще спали, украинские самолеты совершили на город авианалет. В результате были серьезно разрушены пятиэтажный многоквартирный дом, музыкальная школа, здание налоговой инспекции и магазин. Погибли 12 мирных жителей, а многие получили ранения.

Сегодня на месте трагедии побывали около 300 человек - чтобы почтить память погибших соотечественников. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- Каждый год мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о тех событиях, что произошли 7 лет назад. В результате ужасной трагедии многие потеряли своих родных и близких. Преступная украинская власть, стоящая у руля с 2014 года, пытается сделать все для того, чтобы стравить между собой братские народы. Но наша сила в правде. Мы сделали свой выбор, и нас не сломить, - отметил присутствующий на митинге руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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