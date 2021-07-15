За день в ДНР выявили более 200 носителей коронавируса

Медики продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19
Фото: Павел МАРТИНЧИК
За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 214 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- За 14 июля провели 523 новых лабораторных исследования, в ходе которых выявили 150 случаев заболевания, а у 64 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в результате этого общее количество заразившихся ковидом в Республике достигло 45 161. Суммарное количество летальных исходов от болезни составляет в ДНР 3 416.
Кроме того, на сегодняшний день справились с инфекцией и выздоровели 38 850 жителей Республики, еще 2 895 пациентов продолжают проходить лечение.
Врачи также выявили за сутки 89 пневмонийных больных, 68 из которых были срочно госпитализированы в больницы.
А тем временем в ЛНР коронавирусом стали болеть дети. Поэтому смягчать правила въезда в Республику власти пока не намерены.
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